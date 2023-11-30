БПЛА атакував Брянську область: у Міноборони РФ відреагували

Російська протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник над одним із районів Брянської області. Зі слів губернатора Олександра Богомаза, руйнувань та постраждалих немає.

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У четвер 30 листопада безпілотний літальний апарат атакував Брянську область (Російська Федерація). Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії в Telegram.

Оборонне відомство РФ в атаці дрона звинуватило українську сторону.

"Сьогодні близько 17:30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Міноборони Росії зазначило, що засоби російської протиповітряної оборони нібито знищили безпілотник над територією Брянської області.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила українських БПЛА над Комарицьким районом.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ над Комарицьким районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", — сказав він.

На момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала подію.

Вибухи у Брянську

Ввечері 29 листопада у Брянську в Росії пролунали вибухи неподалік телецентру. За даними російських журналістів, близько 18:12 стався приліт по складу безпілотних літальних апаратів типу Shahed. РосЗМІ заявили, що нібито українські дрони атакували склад російських БПЛА.

Вранці 26 листопада безпілотники атакували чотири області Російської Федерації. За інформацією Міністерства оборони Росії, російські засоби ППО нібито знищили українські дрони над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. Зі словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, ППО нібито знищила два дрони над Карачівським та Брянським районами.

Нагадаємо, 27 листопада речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що 13 травня підрозділи ЗРК Patriot знищили за п'ять хвилин два винищувачі Су-34 та Су-35, два гелікоптери Мі-8МТПР-1 та один Мі-8 у Брянській області. Він називає цю подію "Брянською різнею".