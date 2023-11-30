БПЛА атаковал Брянскую область: в Минобороны РФ отреагировали

Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник над одним из районов Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, разрушений и пострадавших нет.

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В четверг 30 ноября беспилотный летательный аппарат атаковал Брянскую область (Российская Федерация). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram.

Оборонное ведомство РФ в атаке дрона обвинило украинскую сторону.

"Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Минобороны России отметило, что средства российской противовоздушной обороны якобы уничтожили беспилотник над территорией Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинских БПЛА над Комарицким районом.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комарицким районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — сказал он.

На момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала произошедшее.

Взрывы в Брянске

Вечером 29 ноября в Брянске в России прогремели взрывы неподалеку от телецентра. По данным российских журналистов, около 18:12 произошел прилет по складу беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. РосСМИ заявили, что якобы украинские дроны атаковали склад российских БПЛА.

Утром 26 ноября беспилотники атаковали четыре области Российской Федерации. По информации Министерства обороны России, российские средства ПВО якобы уничтожили украинские дроны над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ПВО якобы уничтожила два дрона над Карачевским и Брянским районами.

Напомним, 27 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что 13 мая подразделения ЗРК Patriot уничтожили за пять минут два истребителя Су-34 и Су-35, два вертолета Ми-8МТПР-1 и один Ми-8 в Брянской области. Он называет это событие "Брянской резней".