"Брянская резня": в ВС рассказали, как Patriot уничтожил пять единиц авиации РФ за пять минут

Сейчас ЗРК Patriot защищает Киев, однако новые дивизионы станут основой для формирования других подразделений. В Германии военные ВСУ учатся пользоваться следующими системами, которые передадут Украине, рассказали в Воздушных силах.

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Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что 13 мая подразделения ЗРК Patriot уничтожили пять единиц российской авиации за пять минут над территорией Брянской области. Об этом он сообщил в интервью "Новинарні".

Журналисты отметили, что 13 мая 2023 года украинские военные использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации над Брянской областью. Тогда враг потерял Су-34, Су-35, два вертолета Ми-8МТПР-1 и один Ми-8.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушных Сил. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — сказал Юрий Игнат.

Он рассказал, что в шутку называет эту позицию "Брянской резней".

По словам Игната, через некоторое время после событий в Брянской области над Черным морем был сбит еще один Су-35, после чего оккупанты на некоторое время перестали летать в том районе, поскольку поняли, что это опасно.

"Комплекс Patriot — это такие возможности!" — заявил он.

Он отметил, что ЗРК Patriot пока защищает столицу, однако дивизионы, которые сейчас сформированы, и люди, которые сейчас служат в ВС, станут основой для формирования других подразделений. Он убежден, что Украина еще получит комплексы Patriot. В частности, сейчас украинцы учатся в Германии пользоваться следующими системами, которые передадут.

Кроме этого, Игнат сообщил, что ЗРК Patriot — это оружие против баллистики, поскольку только лобовое столкновение гарантирует уничтожение такой ракеты, к тому же это делается без вмешательства человека.

Напомним, утром 20 сентября в Воронежской области Российской Федерации разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. По информации Минобороны РФ, экипаж из двух человек успел катапультироваться.

6 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны современные истребители F-16 для того, чтобы бороться с российской тактической авиацией. Он отметил, что сейчас Украине трудно перехватывать российские авиабомбы.