БПЛА атакував Московську область: Міноборони Росії звинувачує Україну в спробі "теракту"

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що український безпілотник збили на підступах до російської столиці. На місці падіння уламків руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає.

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У середу, 29 листопада, дрон атакував Подольськ Московської області. Росіяни заявили про ліквідацію всіх БПЛА. Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", — написав він.

За його словами, атака сталася вранці близько 07:30.

"Зараз на місці події працюють фахівці екстрених служб", — додав він.

Собянін про атаку БПЛА

Також у Міноборони РФ прокоментували атаку дрона.

"29 листопада о 07.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу. Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат було знищено над територією Подільського міського округу Московської області", — написали у відомстві.

Пост Міноборони РФ

Раніше Фокус повідомляв про попередні випадки, коли дрони пролітали над різними областями РФ, зокрема — над Орловщиною. Наприклад, 14 листопада стало відомо про масовану атаку безпілотників на чотири російські області. Тоді апарати дісталися до КБ з розробки ракет "Кинджал" у місті Коломна в Московській області. Також під ударом опинився хімзавод у Брянській області.

Крім того, загорівся пороховий завод у Тамбовській області — подія сталася 15 листопада. Ще один "феєрверк" стався за тисячі кілометрів від України — у Волгоградській області. РосЗМІ стверджували, що там нібито сталася детонація на складах боєприпасів у військовій частині.

Нагадуємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що російські компанії вільно купують сировину для виробництва взуття. Вказується, що сировину купують і ЄС і можуть використовувати для пошиття чобіт для ЗС РФ. Водночас американський дипломат Курт Волкер наголошував на успіхах України в перериванні ланцюгів постачання російської армії. Вказав, що для цього вдало використовують артилерійські системи, не маючи авіації.