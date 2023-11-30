Палили вогнище: під Ростом від вибуху на полігоні загинули 10 військових, — росЗМІ

За інформацією російських журналістів, інцидент стався на полігоні, що розташований за 50 кілометрів від Ростову. Імовірною причиною вибуху є детонування снарядів.

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У Росії внаслідок вибуху на військовому полігоні у Ростовській області загинули 10 військових. Про це пише російське ЗМІ DonDay.

Зазначається, що окрім 10 загиблих також 15 осіб отримали поранення різної тяжкості.

Як повідомляють російські медіа з посиланням на власні джерела, вибух стався ще на початку місяця. Зокрема, військові російської армії розпалили вогнище неподалік снарядів. Відтак імовірною причиною вибуху є детонування боєприпасів.

Через загибель військовослужбовців правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Тим часом український журналіст Денис Казанський пише, що імовірно вибух стався не через порушення техніки безпеки, а через удар по полігону невідомим безпілотником. За його словами, історію про детонування снарядів окупанти вигадали після того, як інформацію про смерть військових опублікували у ЗМІ.

Зазначається, що вибух стався на полігоні, який розташовний за 50 кілометрів від Ростова-на-Дону.

Фото: Скріншот

Вибухи у Ростовській області: що відомо

Наприкінці минулого місяця, а саме 24 жовтня, влада Ростовської області повідомила про роботу протиповітряної оборони у регіоні.

Мешканці чули щонайменшу два вибухи. Тоді російські журналісти повідомляли про атаку українських безпілотників.

Також вибухи у Ростовській області чули 19 жовтня. Губернатор Ростовської області писав, що до території регіону підлітала повітряна ціль, яку вони знищили.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося про три вибухи на території тимчасово окупованого Токмака. Окупаційна вдала звинуватила у вибухах українську сторону. За словами мера Мелітополя, окупанти зазнали втрат.

Також у медіа показали наслідки вибухів на території військової частини у Волгоградській області, де розміщувався російський ракетний арсенал. Зокрема, згідно із супутниковими знімками, зникла одна будівля.