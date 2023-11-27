Зникла будівля з боєприпасами: опубліковано наслідки вибухів ракетного арсеналу РФ (фото)

За даними ЗМІ, причиною вибухів у Волгоградській області, де розміщується арсенал Головного ракетно-артилерійського управління, міг стати український безпілотник. Але підтверджень тому немає.

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Супутникові знімки за 11 і 24 листопада підтвердили, що на території військової частини РФ № 57229-51 у селищі Котлубань Волгоградської області сталася пожежа і вибухи. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані сервісу Wikimapia.

У публікації зазначається, що на території частини ЗС РФ розміщується арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) російського Міноборони. Після події не вистачає щонайменше однієї з будівель, де зберігаються боєприпаси.

На думку місцевих жителів у Котлубані вибухнули "склади або поїзд зі снарядами". Є версія, що причиною вибухів став український безпілотник, однак підтверджень тому з 16 листопада не з'явилося.

Нагадаємо, що Тулу атакували "іспанські" дрони Columba з вибухівкою. За даними російських ЗМІ, ЗСУ збільшили дальність польоту БПЛА і прикріпили до нього кумулятивний заряд К3-6 і 450 грамів вибухової речовини C-4.

Також повідомлялося, що в Челябінську на території заводу прогримів вибух. Після інциденту на Челябінському тракторному заводі місцеві жителі говорили, що електропостачання зникло в кількох районах міста. Місцеві жителі повідомили про гучний вибух, а також, що в небо здійнявся величезний вогняний гриб. Усе це зафіксувала камера.