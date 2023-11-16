Родичі панікують, знищено БК: у росЗМІ розбираються у пожежею у військовій частині під Волгоградом

Російська влада замовчує деталі подій у військовій частині під Волгоградом, розповіли росЗМІ. Досі відсутній зв'язок з військовими, які перебували поруч зі складами БК в Котлубані.

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Внаслідок вибухів та пожежі у військовій частині біля села Котлубань у Волгоградській області не можуть відшукати російських військовослужбовців, які перебували у наряді саме тоді, коли сталась надзвичайна ситуація. Родичі військових стверджують, що точно не знають, чи є жертви, тому хвилюються. Про деталі подій під Волгоградом розповіли на місцевому порталі "Волгоград онлайн".

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З журналістами порталу розмовляла жінка, племінник якої проходив службу у в/ч 57229/51. З її слів, росіяни саме в ніч на 16 листопада мав виходити в наряд. Після того, як стало відомо про вибухи та пожежу, він нього немає жодних звісток. До того, ж відсутній телефонний зв'язок, а влада не повідомляє, чи є жертви. Дата публікації статті — 11:17: тобто через 5 годин після інциденту все ще не ясно, яка доля військових.

Вибухи у Волгоградській області РФ - комантарі родичів

У іншій статті порталу розповідають про те, що жителів Котлубані почали евакуювати. Людям кажуть, що їх вивозять на два дні. Хтось виїжджає самостійно, стверджують місцеві жителі. Виїхати змогли не усі: дехто кричить посеред центральної площі села "Будь ласка, заберіть нас". Серед місцевих — родичі військових, які служили у військові частині, повідомили ЗМІ.

Вибухи у Волгоградській області РФ - дії місцевих жителів Вибухи у Волгоградській області РФ - інформація про родини

Водночас у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на власні джерела пояснили, що сталось у Котлубані. У дописі вказано, що на території частини розміщувалась велика кількість складів зі снарядами ЗС РФ. У приміщення складу №59, де зберігали снаряди для стрілецької зброї, врізався безпілотник невідомого походження і після цього почалась детонація в сусідніх приміщеннях.

З території в/ч евакуйовано 630 осіб, повідомляється у дописі. Серед евакуйованих — 379 військових, 251 цивільних. Жертв та постраждалих немає, запевнило джерело ЗМІ.

Вибухи у Волгоградській області РФ - що сталось у Котлубані

Зазначимо, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров запевнив ЗМІ, що жертв і постраждалих у в/ч не має. Також вказав, що пожежники "оперативно загасили" джерело займання. Водночас про подію повідомили у агентстві ТАСС, але нічого не розповіли у Telegram-каналі агентства "РИА Новости". Також нічого на цю тему не сказано представниками Слідчого комітету РФ.

На Google maps можна відшукати орієнтовне місцерозташування складів в/ч. 57229/51. Зокрема, на супутникових світлинах видно огороджену місцевість на південь від села Котлубань. Орієнтовна площа загородження — 2 кв. км.

Військова частина 57229/51 у Волгоградській області РФ Фото: Google Maps

Вибух у РФ 16 листопада — що відомо

Про вибухи у Волгоградській області РФ стало відомо близько 6 год. 16 листопада. У мережі опублікували кадри з місця подій: видно полум'я пожежі та чути звуки детонації. Повідомляли, що надзвичайна подія сталась опівночі. Спершу окремі свідки почули звук польоту безпілотника, потім почали гриміти потужні вибухи, від яких усе здригалось у Котлубані.

В ГУР Міноборони України підтвердили, що Сили оборони причетні до вибухів. Вказали, що ЗС РФ втратили один арсенал, де зберігались боєприпаси для війни в Україні.

Нагадуємо, зранку 16 листопада стало відомо про атаку групи БПЛА літакового типу на Брянську область РФ та на окупований Крим. Напередодні група безпілотників загрожувала заводу з виробництва боєприпасів під Брянськом та бюро з розробки "Кинджалів" під Москвою.