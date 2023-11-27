"Переробили ЗСУ": Тулу атакували "іспанські" дрони Columba з вибухівкою, — росЗМІ

Українські військові збільшили дальність польоту безпілотника, а також встановили на нього кумулятивний заряд К3-6 і 450 грамів вибухової речовини C-4, запевняють росіяни.

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26 листопада Тульську область Росії атакували безпілотники Columba іспанського виробництва, які переробили українські інженери. Про це 27 листопада написало в Telegram російське медіа Shot.

Дрони Сolumba під Тулою

За даними ЗМІ, у неділю ЗС РФ збили над Тульською областю чотири дрони, і один із них виявився Columba виробництва Spaitech. Цей БПЛА був оснащений кумулятивним зарядом К3-6 і вибухівкою С-4 вагою 450 грамів. Бойову частину нібито безпечно знешкодили вибухотехніки, запобігши руйнуванням.

Росіяни вже вдруге заявили про появу дронів Columba на території країни-агресора. Згідно з російськими ЗМІ, ЗСУ вперше запустили дрони Columba в РФ 16 листопада — тоді один апарат виявив біля свого будинку житель селища Пасово під Смоленськом, а ще один поліція відшукала в лісі неподалік. Обидва нібито несли кумулятивний заряд КЗ-6 і вибухівку С-4 масою близько 1,2 кг.

"ЗСУ модернізують іспанські дрони Columba на підприємстві ТОВ "НВП Спайтек" в Одесі. Переробляють їх на ударні та збільшують дальність польоту", — запевняє Shot.

Що відомо про БПЛА Сolumba

Модель безпілотника Сolumba Фото: Spaitech

В Україні безпілотники Сolumba збирає науково-виробниче підприємство Spaitech, яке працює на ринку з 2012 року та базується в Одесі. Відомо, що воно постачає українським військовим БПЛА Sparrow. На офіційному сайті компанії розміщена детальна інформація про БПЛА Columba.

Це безпілотний апарат типу "летюче крило" з електродвигуном, який може виявляти об'єкти й визначати їхні координати. За словами творців, дрон дуже міцний і стійкий до екстремальних температур, захищений від вологи. Він швидко розгортається, запускається за допомогою катапульти, управляється в ручному або механічному режимах, може автоматично злітати й приземлятися, використовуючи парашут.

Дрон Сolumba Фото: Spaitech

Технічні характеристики Columba:

розмах крил — 2 м;

тривалість польоту — 120 хв;

дальність польоту — 120 км;

максимальна висота — 3 км;

радіус дії — 40 км;

швидкість — від 60 до 110 км/год

максимальна злітна вага — 7 кг.

Фокус звернувся до українського підприємства Spaitech із проханням прокоментувати заяви російських ЗМІ, але на момент публікації ще не отримав відповіді.

У вересні 2022 року головний конструктор Spaitech Андрій Липовий розповів, що розробку дронів Columba припинили, адже не знайшли замовника. Подібна доля спіткала й потужніший БПЛА ANSER із дальністю зв'язку 80 км — його розробили у 2015-2016 роках для прикордонників, але тендер скасували, а проєкт заморозили.

26 листопада дрони атакували чотири області Росії: Московську, Тульську, Калузьку та Брянську. Міноборони РФ відзвітувало, що війська знищили 9 літальних апаратів.