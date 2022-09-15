Українська компанія Spaitech збирає бойові дрони для ЗСУ: чим вони кращі за іноземні

Військові запускають на фронті сотні БПЛА SPARROW та WINDHOVER, які допомагають військовим вести розвідку та коригувати вогонь.

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Компанія Spaitech збирає бойові дрони, якими користуються Збройні сили України. Головний конструктор підприємства Андрій Липовий розповів в інтерв'ю ITC.ua про їх особливості та переваги.

Spaitech є одним із найбільших виробників БПЛА в Україні. Компанія створює власні комплекси, а не переробляє вже готові іноземні рішення. Підприємство було засноване у 2012 році, а у 2015 році змінило назву на актуальну і почало розробляти дрони літакового типу на прохання Міноборони, основними замовниками стали сили спеціальних операцій (ССО).

Найпершою і наймасовішою стала модель SPARROW, яка спочатку призначалася для розвідки — нині ЗСУ використовує на фронті 200 таких "пташок". Пізніше компанія розробила додаткове програмне забезпечення, яке дозволяє також коригувати вогонь — воно з'явилося ще до спеціальних програм для артилеристів, таких як "Дельта" та "Кропива".

"Ми не є виробниками дронів, а ми є виробниками безпілотних комплексів, які дозволяють вирішувати проблеми наших клієнтів", — заявив Андрій Липовий.

Він пояснив, що разом з БПЛА компанія пропонує системи збору, зберігання, аналізу та управління даними, а також рішення для інтеграції програмного забезпечення в сторонні системи. Військові можуть використовувати продукти Spaitech разом із програмами для управління військами, системою охорони складів, контролю за порушеннями тощо.

Компанія також пропонує ще модель WINDHOVER, які до кінця 2022 року мають за кількістю випередити SPARROW. Ці БПЛА можуть проводити розвідку на відстані від 5 до 12 км залежно від погоди, насамперед туману. За словами Липового, системи апарату максимально дублюються: двигуни, камери, обладнання для зв'язку. Наприклад, двигуни розташовані на протилежних балках, тому дрон не впаде у випадку виходу з ладу одного з них.

Розроблялися також моделі ARDEA зі стелею висоти 2,5 км та дальністю 40 км, ANSER з дальністю 80 км та COLUMBA, але їх так і не вдалося втілити у життя через відсутність замовника.

Представник Spaitech стверджує, що компанія користується виключно своїми розробками, хоча окремі деталі виробляють у Китаї та інших країнах за її кресленнями та технічними процесами. Значну частину електроніки українські інженери збирають самостійно, оскільки її не можна купити на ринку.

"Ми почали робити власну інженерію та виробництво електронних блоків, що нам зараз дуже допомагає під час кризи напівпровідників. Ми є майже 100% володарем технології та тих складових частин, з яких складаються наші дрони. Все це лише наше і розроблене українськими інженерами", — поділився конструктор.

Раніше писали, як українські дрони з ШІ знищують заховану техніку армії РФ. Айтішники розробили спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє знаходити російські машини, невидимі людському оку.

Писали також, що українські інженери зібрали дрони "Малюк", оснащені мінами та РПГ. Вони захищені від засобів радіоелектронної боротьби і можуть виконувати свої завдання навіть за екстремальних погодних умов.