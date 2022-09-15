Украинская компания Spaitech собирает боевые дроны для ВСУ: чем они лучше иностранных

Военные запускают на фронте сотни БПЛА SPARROW и WINDHOVER, которые помогают военным вести разведку и корректировать огонь.

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Компания Spaitech собирает боевые дроны, которыми пользуются Вооруженные силы Украины. Главный конструктор предприятия Андрей Липовой рассказал в интервью ITC.ua об их особенностях и преимуществах.

Spaitech является одним из крупнейших производителей БПЛА в Украине, и она создает собственные комплексы, а не переделывает уже готовые иностранные решения. Предприятие было основано в 2012 году, а в 2015 году изменило название на актуальное и начала разрабатывать дроны самолетного типа по просьбе Минобороны, основными заказчиками стали силы специальных операций (ССО).

Самой первой и массовой стала модель SPARROW, которая изначально предназначалась для разведки — сейчас ВСУ использует на фронте 200 таких "птичек". Позже компания разработала дополнительное программное обеспечение, которое позволяет также корректировать огонь — оно появилось еще до специальных программ для артиллеристов, таких как "Дельта" и "Крапива".

"Мы не являемся производителями дронов, а мы являемся производителями беспилотных комплексов, которые позволяют решать проблемы наших клиентов", — заявил Андрей Липовой.

Он объяснил, что вместе с БПЛА компания предлагает системы сбора, хранения, анализа и управления данными, а также решения для интеграции ПО в сторонние системы. Военные могут использовать продукты Spaitech вместе с программами для управления войсками, системой охраны складов, контроля нарушений и так далее.

Компания также предлагает еще модель WINDHOVER, которые до конца 2022 года должны по количеству обогнать SPARROW. Эти БПЛА могут проводить разведку на расстоянии от 5 до 12 км в зависимости от погоды, в первую очередь, тумана. По словам Липового, системы аппарата максимально дублируется: двигатели, камеры, оборудование для связи. Например, двигатели расположены на противоположных балках, поэтому дрон не упадет в случае выхода из строя одного из них.

Разрабатывались также модели ARDEA с потолком высоты 2,5 км и дальностью 40 км, ANSER с дальностью 80 км и COLUMBA, но их так и не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия заказчика.

Представитель Spaitech утверждает, что компания пользуется исключительно своими разработками, хотя отдельные детали производят в Китае и других странам по ее чертежам и техническим процессам. Значительную часть электроники украинские инженеры собирают самостоятельно, поскольку ее нельзя купить на рынке.

"Мы начали делать собственную инженерию и производство электронных блоков, что нам сейчас очень помогает во время кризиса полупроводника. Мы являемся почти 100% обладателем технологии и тех составных частей, из которых состоят наши дроны. Все это только наше и разработано украинскими инженерами", — поделился конструктор.

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Писали также, что украинские инженеры собрали дроны "Малыш", оснащенные минами и РПГ. Они защищены от средств радиоэлектронной борьбы и могут выполнять свои задачи даже при экстремальных погодных условиях.