"Феєрверк" та зруйнований завод: на Луганщині вдарили по складу снарядів ЗС РФ (відео, мапа)
В окупованій частині Луганської області прогриміли вибухи та почали детонувати боєкомплекти окупантів. У соцмережах передають, що до місця прильоту вирушили медики, а місцеві сидять у підвалах.
У тимчасово окупованому місті Сорокине (Краснодон до 2016 року — ред.) в Луганській області стався "феєрверк" внаслідок удару по складу російських боєприпасів. Про це 25 вересня повідомив у соцмережах журналіст Денис Казанський.
Він зазначив, що російські окупанти досі складають усі боєкомплекти в одному місці, тож у них "трохи посилиться снарядний голод".
Пізніше журналіст додав, що пожежу на ворожому складі видно з усіх кінців міста.
"Повідомляється, що половину заводу "Юність" знищено вибухами. До заводу їдуть швидкі", — додав Казанський.
У соцмережах підтверджують, що в Сорокиному були три прильоти та почалася "потужна детонація БК".
Також місцеві скаржаться, що "дітей з садків та шкіл сказали забрати, багато хто сидить в підвалах".
Вибухи на Луганщині: реакція окупантів
Окупаційна адміністрація підтвердила вибухи у Сорокиному.
"Протягом години у Краснодоні було чути кілька вибухів. На місце виїхали профільні служби для вжиття заходів реагування. У прилеглих навчальних закладах припинено заняття, діти розміщені у бомбосховищах", — йдеться у повідомленні.
Удар по Сорокиному: реакція України
Прильоти у російських окупантів прокоментував голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор. Він зазначив, що "бавовна" завітала у глибокий тил загарбників — за понад сотню кілометрів від лінії фронту.
"Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність". Загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є "ждуны". Тільки останні очікують на українських військових. Тому і палає", — написав Лисогор.
Нагадаємо, 24 вересня у російському Курську пролунала серія вибухів. За даними ЗМІ, безпілотник підірвав керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.
Бійці аеромобільного батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади показали, як за допомогою БПЛА знищують особовий склад ЗС РФ. Також захисники успішно ліквідують військову техніку ворога, застосовуючи безпілотники.