Взрыв в Луганске: подорвали машину с "депутатом ЛНР" Поповым, — росСМИ (видео)

Сообщается, что взрыв произошел возле стадиона "Авангард". Сперва утверждалось, что Попов ранен. Позже появились сообщения о его гибели.

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В центре оккупированного Луганска 6 декабря прозвучал взрыв. Так, подорвали автомобиль с "депутатом" так называемого "Народного совета ЛНР" Олегом Поповым. Об этом сообщает российский портал "РБК".

Сообщается, что взрыв произошел возле городского стадиона "Авангард". Председатель коллаборационистского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, сказал, что взорвана машина именно Попова, который был ранен.

Взрыв в Луганске

Позже российское издание "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Попов, предположительно, погиб в результате взрыва.

Взрыв в Луганске

Кто такой Олег Попов

Как сообщает проект "Война и санкции", Олег Попов родился в 1972 году в Луганске. До 2014 года занимался предпринимательством, а позже стал членом так называемого "Народного совета ЛНР". В сентябре 2022 года на него произошло первое покушение, о чем написал журналист Денис Казанский. Позже стало известно, что Попов жив.

Олег Попов Фото: Луганский информационный центр

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Горожане утверждают, что также слышали громкий звук пролета ракеты.