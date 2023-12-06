Сначала была ракета: в оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв, — Федоров

Горожане утверждают, что взрыву предшествовал громкий звук пролета ракеты, который слышали жители микрорайонов Лиски, АЗМОЛ и Нагорной части.

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В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области утром, 6 декабря, было неспокойно. В городе прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Бердянск, оккупанты, доставку заказывали? В 5.15 в городе прогремел громкий взрыв, который слышало несколько микрорайонов. После этого оккупанты перекрыли движение вблизи Вечного огня — сейчас не пропускают даже пешеходов", — проинформировал Федоров.

Как пишет местное издание "Бердянск 24", оккупанты перекрыли движение по Западному проспекту из Нагорной части в центр.

По словам горожан взрыву предшествовал громкий звук пролета ракеты, который слышали жители микрорайонов Лиски, АЗМОЛ и Нагорная часть.

Что именно стало причиной таких действий оккупантов пока неизвестно.

Напомним, что в ночь на 5 декабря российские СМИ сообщали о взрывах в разных частях Крыма, включая Керчь, Симферополь, Феодосию и Старый Крым. ВСУ якобы пытались атаковать нефтебазу "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии.