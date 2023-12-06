Спочатку була ракета: в окупованому Бердянську пролунав гучний вибух, — Федоров

Містяни стверджують, що вибуху передував гучний звук прольоту ракети, який чули мешканці мікрорайонів Ліски, АЗМОЛ та Нагірної частини.

Related video

У окупованому росіянами Бердянську Запорізької області зранку, 6 грудня, було неспокійно. У місті пролунав гучний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Бердянськ, окупанти, доставку замовляли? О 5:15 в місті пролунав гучний вибух, який чули кілька мікрорайонів. Після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню — зараз не пропускають навіть пішоходів", — проінформував Федоров.

Як пише місцеве видання "Бердянськ 24", окупанти перекрили рух Західним проспектом з Нагірної частини в центр.

За словами містян вибуху передував гучний звук прольоту ракети, який чули мешканці мікрорайонів Ліски, АЗМОЛ та Нагірна частина.

Що саме стало причиною таких дій окупантів наразі невідомо.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 грудня російські ЗМІ повідомляли про вибухи в різних частинах Криму, включно з Керчю, Сімферополем, Феодосією та Старим Кримом. ЗСУ нібито намагалися атакувати нафтобазу "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії.