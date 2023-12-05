У центрі Севастополя прогриміли вибухи: поруч базується 810-та бригада морської піхоти (карта)

За словами місцевих жителів, у районі полігону, де базується підрозділ ВМФ РФ, чули звуки вибухів або пострілів з артилерії. Окупаційна адміністрація не оголошувала про проведення навчань у цьому регіоні.

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Удень 5 грудня в тимчасово окупованому Криму чули вибухи. Цього разу голосно було в Севастополі. Про це повідомляє "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода").

Згідно з попередніми даними, звуки вибухів лунали з центру Севастополя і району Козачої бухти, що недалеко від полігону "Козачий", де базується 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Військово-морського флоту Росії.

За словами очевидців, у зоні військового полігону було чути звуки, що нагадують вибухи або постріли з артилерійських знарядь.

Варто зазначити, що окупаційна влада і Міноборони РФ поки не коментували те, що трапилося. Також варто зазначити, що загарбники не оголошували про проведення навчань у зазначений час.

Полігон "Козачий" розташований у південно-західній частині Севастополя і займає площу близько 2 квадратних кілометрів.

Район Козачі бухти в Севастополі

Вибухи в Криму 5 грудня

У ніч на 5 грудня російські ЗМІ та місцеві джерела повідомляли про вибухи в різних частинах Криму, включно з Феодосією, Керчю, Сімферополем та Старим Кримом. Міністерство Оборони Росії повідомило про масовану атаку безпілотників. За заявою оборонного відомства РФ, Збройні сили України нібито запустили 41 БПЛА по окупованому півострову.

Пізніше росЗМІ повідомили, що ЗСУ нібито намагалися атакувати нафтобазу "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії. Два безпілотники літакового типу були збиті російськими протиповітряними силами. Осколки впали на території підприємства.