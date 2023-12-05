В Крыму прогремели взрывы: в Минобороны РФ заявили об атаке более 30 БПЛА (фото, видео)

По данным местных пабликов, взрывы слышали жители Керчи, Феодосии, Симферополя и Старого Крыма. В Керчи частично пропал свет, в частности в районе Крымского моста.

Related video

В ночь на 5 декабря на территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремели взрывы. Об этом пишет российское медиа Mash.

Сообщается, что серия взрывов прозвучала над Керчью. Оккупанты временно перекрыли Крымский мост.

Telegram-канал SHOT пишет, что местные жители слышали минимум 9 взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково в Крыму.

Взрывы в Керчи

Telegram-канал "Крымский ветер" подтвердил информацию о взрывах в Керчи, а также сообщил о взрывах в Феодосии, Симферополе и Старом Крыму. По данным авторов канала, в Керчи частично пропал свет, в частности в районе Крымского моста.

На Крымском мосту пропал свет Фото: Соцсети

Подписчики канала также заявили о стрельбе из ЗПРК "Панцирь-С1", который установлен на нефтебазе в Феодосии и работе ПВО с горы Митридат в Керчи.

Взрывы в Старом Крыму

Что говорят в Минобороны РФ

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что в оккупированном Крыму средствами противовоздушной обороны якобы удалось отразить атаку более 30 "украинских беспилотников".

В ведомстве заявили, что 22 БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО, а 13 – перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.

Напомним, 30 ноября во временно оккупированном Джанкое и в Джанкойском районе прозвучали взрывы. Это произошло недалеко от местного военного аэродрома.

Ранее, 29 ноября, пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила, что из-за непогоды на территории оккупированного Крыма упал иранский беспилотник Shahed-136, которым армия России пыталась атаковать украинцев.