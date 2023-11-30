Вблизи военного аэродрома: в Крыму прозвучали взрывы, — соцсети

По данным местных каналов, громкие звуки были слышны в Джанкойском районе. Точная причина взрывов еще неизвестна.

Related video

В четверг, 30 ноября, во временно оккупированном Джанкое прозвучали взрывы. Это произошло недалеко от аэродрома. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечают местные жители в соцсетях, взрывы слышали не только в Джанкое, но и в Джанкойском районе.

Пока точной информации о причинах и обстоятельствах взрывов нет.

Оккупационные власти захваченного россиянами Крыма также не комментировали ситуацию.

Взрывы в Крыму

Напомним, что 24 ноября в оккупированном городе Джанкой также прозвучала серия взрывов.

Также известно, что Крым остался без источников пресной воды. После подрыва Каховской ГЭС, полуостров оказался в пол шага от гуманитарной катастрофы. В Крыму в некоторых районах Евпатории отключат воду. Оккупационная власть призывала сделать запасы воды.

Напомним, 29 августа сообщалось, что руководство Черноморского флота РФ затопило несколько судов у Крымского моста, чтобы защититься от атак морских беспилотников.

Кроме этого, по мнению начальника ГУР Кирилла Буданова, затопление кораблей не поможет остановить удары по Крымскому мосту.