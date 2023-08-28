"Затопление судов не помогут": Буданов рассказал, к чему приведет разрушение Крымского моста

По словам главы разведки, Украина знает, как Россия охраняет Крымский мост, поэтому боновые заграждения, которые выставляет российская армия, не остановят работу ВСУ.

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Руководитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов 27 августа в интервью "Радио Свобода" объяснил, поможет ли России затопление судов, дымовые завесы, боновые заграждения возле Крымского моста для якобы его спасения.

По словам главы разведки, удары по Крымскому мосту повлияют на логистику.

"На замедление логистики. Не прекращение, подчеркиваю, а замедление. И для логистики главный не тот Крымский мост, а тот, что рядом — железнодорожный", — рассказал Буданов. Он пояснил, что у россиян останутся паромные переправы, которыми они смогут пополнять запасы.

"Конечно же, это будут не те темпы, будет не та скорость. Также у оккупантов есть транспортная авиация и десантные корабли. Просто усложнит и замедлит (логистику — ред.)", — сказал глава ГУР.

То есть разрушение Крымского моста усложнит и замедлит логистику российских захватчиков, По словам журналистки, сами крымчане в соцсетях возмущаются тем, как украинцам удалось обойти комплексную систему безопасности в Крыму. На это Буданов ответил: "Украина знает, как охраняется Крым...правильно надо планировать операции".

Также, по его словам, те боновые заграждения, которые выставляет российская армия, не остановят работу ВСУ.

"Чем больше будет символических ударов по ним (россиянам в Крыму — ред.), тем быстрее они покинут территорию временно оккупированной автономной республики Крым", — отметил Буданов.

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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что РФ рассматривает возможность дополнительно призвать 440 тысяч человек в армию.

Также Кирилл Буданов спрогнозировал проведение наземной операции в Крыму. По словам главы разведки, Украина не имеет другого пути кроме возвращения территорий и установления полного контроля над полуостровом.