В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, в Джанкое нет света, — СМИ (фото)

Оккупационная администрация утверждает, что информация об атаке на полуостров является "вбросом". Взрывы в Джанкойском районе якобы прогремели вследствие "планового уничтожения боеприпасов".

Related video

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы утром 30 августа. Крымские паблики сообщают о взрывах в Джанкойском и Красноперекопском районах полуострова.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывы прозвучали в 10:50 во временно оккупированном Джанкое. Город частично остался без света. Также в сети публикуют фото со следами в небе в селе Заречное под Джанкоем. Оно находится в 5 км от военного аэродрома.

"Советник" главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков утверждает, что информация об атаке на полуостров является "вбросом". Взрывы в Джанкойском районе якобы прогремели вследствие "планового уничтожения боеприпасов".

На момент публикации материала сам глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов никак не прокомментировал серию новых взрывов на полуострове.

Фото: Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму

В последнее время все чаще поступают сообщения о взрывах в оккупированном Крыму. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших ВСУ по накоплению живой силы, технике и складам противника.

30 августа представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты якобы идет отражение атаки беспилотников с моря. В Нахимовском районе Севастополя были слышны звуки взрывов и стрельбы. По данным местных пабликов, к БПЛА присоединились морские дроны.

Что еще случилось в Крыму

Также известно, что Крым остался без источников пресной воды. После подрыва Каховской ГЭС, полуостров оказался в пол шага от гуманитарной катастрофы. В Крыму в некоторых районах Евпатории отключат воду. Оккупационная власть призывала сделать запасы воды.

Напомним, 29 августа сообщалось, что руководство Черноморского флота РФ затопило несколько судов у Крымского моста, чтобы защититься от атак морских беспилотников.

Кроме этого, по мнению начальника ГУР Кирилла Буданова, затопление кораблей не поможет остановить удары по Крымскому мосту.