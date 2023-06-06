После подрыва Каховской ГЭС в Крыму начались проблемы с водой, — соцсети

Оккупационная администрация Керчи уже предупредила, что вода бытовым потребителям будет подаваться по графику. Назначеннный РФ "глава Крыма" Сергей Аксенов же утверждает, что ситуация с водоснабжением на полуострове якобы под контролем.

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Во временно оккупированной Керчи возникли серьезные проблемы в связи с нарушением работы дамбы Каховской ГЭС. Это привело к значительным проблемам с водоснабжением в городе. Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымские партизаны."

По заявлению главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, полуостров обладает достаточными запасами воды, так как водохранилища находятся на максимальном уровне заполнения. Он отметил, что нет риска подтопления Крыма, однако возможны проблемы с Северо-Крымским каналом.

"Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Сейчас запасы воды в канале-около 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, сейчас имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", — заявил Аксенов.

График подачи воды в Керчи

Подрыв Каховской дамбы 6 июня: подробности

Утром около 06:00 российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Сотрудники "Энергоатома" сообщили, что подрыв дамбы в Каховке является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку именно оттуда поступает вода, которая обеспечивает работу станции.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Также Фокус в своем материале собрал всю информацию о подрыве Каховской ГЭС и рассказал, к каким последствиям может привести техногенная катастрофа.