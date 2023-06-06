Подрыв Каховской ГЭС: в "Энергоатоме" сообщили, как это грозит Запорожской АЭС

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы ЗАЭС получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности, а снижение уровня воды угрожает станции, сообщили в компании.

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Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, откуда вода поступает в Запорожскую АЭС и обеспечивает работу станции. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Подрыв ришистами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая. В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода из Каховского водохранилища необходима для питания станции для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен.

"По состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели", — отметили в "Энергоатоме".

Подрыв Каховской ГЭС оккупантами

6 июня российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов. В Хенрссонской ОВА сообщили, что через пять часов вода получит критический уровень.

6 июня Оперативное командование "Юг" официально сообщило о подрыве Каховской ГЭС. Скорость и объем воды прессслужба не указала.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявлял о том, что в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище без доступа к питьевой воде могут остаться более 1 млн украинцев.