Эвакуация, затопленные села и решения СНБО: все подробности подрыва Каховской ГЭС (фото, видео)

В результате подрыва станции вода из Днепра уже затапливает оккупированную Новую Каховку и подобралась к Херсону. Секретарь СНБО Алексей Данилов после теракта анонсировал наступление сил обороны и пообещал, что россиянам не понравятся новые решения Совета нацбезопасности.

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В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, из-за чего вода из Каховского водохранилища начала разливаться и подтапливать населенные пункты Херсонщины. В области началась эвакуация населения и фиксируются затопления, президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. Фокус собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и его последствиях.

ОК "Юг" о подрыве Каховской ГЭС

Утром 6 июня в Оперативном командовании "Юг" сообщили о подрыве российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Там не уточнили масштабы разрушений.

"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", — говорилось в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей собирать вещи и эвакуироваться

Заместитель председателя Херсонской ОВ Юрий Соболевский в Telegram призвал жителей Херсонщины отслеживать информацию.

"В ближайшее время просьба внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям", — заявил он.

Около 7 часов утра в Херсонской ОВА сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

"Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка,, и частично город Херсон — остров Корабел", — сообщили в ОВА.

Граждан, находящихся в зоне риска подтопления, призвали:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

По состоянию на 7:30 утра, сообщили в ОВА, полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона оказались в критической зоне.

"Собрана комиссия ТЭП и ЧС, поставлены задачи. Происходит эвакуация населения. Все старосты и председатели общин проинформированы и собирают население в определенных точках сбора. В каждой общине создан отдельный штаб, отвечающий за свою территорию. Организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон., далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и др. В 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев", — говорится в сообщении.

Также жители населенных пунктов, проживающие вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, призывали направляться в безопасные районы.

"Укрзалізниця" запустила из Херсона первый эвакуационный поезд, отправившийся из города 6 июня в 12:00 для спасения жителей области, оказавшихся в зоне риска из-за подрыва ГЭС. В компании подчеркивают – если потребуется, будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.

Под угрозой затопления оказались 80 населённых пунктов

Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Об этом 6 июня в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Есть угроза затопления в 80 населенных пунктов. Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления", — говорится в сообщении.

По словам главы украинского правительства, сейчас людей эвакуировали из микрорайона Остров в Херсоне. Также уже сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

По его словам, эксперты уже начали оценивать последствия техногенной катастрофы для окружающей среды и Запорожской АЭС.

"Уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга нашего государства", — резюмировал Шмыгаль.

Президент сообщил о собрании экстренного заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом 6 июня сообщил в соцсетях секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", — написал он.

Россия, взорвав дамбу Каховской ГЭС, открыто задекларировала свою цель – уничтожение Украины, заявил по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Он отметил, что наблюдается тенденция разрушения российскими захватчиками экономики Украины и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Владимира Путина по истории фальшивые маски больше не нужны.

Он намекнул, что россияне ощутят эффект от принятых решений СНБО.

"Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", – заявил Алексей Данилов.

В "Энергоатоме заявили, что ситуация на ЗАЭС контролируется

С плотины Каховской ГЭС, которую взорвали российские оккупанты, вода поступает в Запорожскую АЭС и обеспечивает работу станции. В "Энергоатоме" заявили, что ситуация на ЗАЭС пока контролируется.

"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. На 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", — сообщили в "Энергоатоме".

Станция не подлежит восстановлению — "Укргидроэнерго"

Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами не подлежит восстановлению. Об этом заявили в "Укргидроэнерго".

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. По состоянию на 9:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация", – говорится в сообщении.

Кто причастен к подрыву плотины Каховской ГЭС

К подрыву Каховской ГЭС могут быть причастны российские военные из первого батальона 205 мотострелковой бригады РФ. Об этом утром 6 июня сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Расплата за Каховку! Движение "Атеш" узнало об информации, кто взорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из города Буденовск Ставропольского края", — говорится в сообщении организации.

По информации представителей "Атеш", агенты движения уже имеют ориентиры и данные руководства бригады и исполнителей преступления.

РФ обвиняет Украину в подрыве Каховской ГЭС

Представители оккупационной администрации в оккупированной Новой Каховке Херсонской области настаивают на том, что удары по плотине якобы нанесли ВСУ.

Российское издание "Известия" утверждает, что по станции велся огонь из РСЗО "Ольха" — частично повреждены конструкции Каховской ГЭС, из-за чего под давлением воды затем разрушились три пролета станции.

Также в Telegram-каналах публикуют видео, на котором запечатлен момент детонации мин у плотины Каховской ГЭС.

Какие последствия будет иметь уничтожение плотины Каховской ГЭС

По сообщению декана факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктора географических наук, профессора Игоря Пилипенко, самый плохой прогноз по ситуации на каховской ГЭС – подъем воды до 6 метров. Об этом сообщает пресс-центр ХГУ.

"Каховская ГЭС имеет высоту подъема воды над нижним Днепром 16 метров. Это теоретически максимальный уровень. На самом деле подъем будет значительно меньше. Потому что в процессе того, как вода будет разливаться, уровень ее будет постоянно снижаться. Худший прогноз – подъем воды до 6 метров", – сказал он.

По его словам, важно, как долго будет утекать вода — если взорвана плотина на всю глубину полезного объема водохранилища, то примерно через 30 часов будет спущено все Каховское водохранилище в полезном объеме.

"А это до уровня где-то 12 метров. Значит и уровень воды будет подниматься или держаться высоким где-то после 35 часов + 6 часов в движение в Херсон. То есть где-то через 40-50 часов может начаться стабилизация уровня воды в Херсоне, а дальше — падение уровня. Точно подтопит микрорайон "Корабел". Максимальный уровень подъема воды в районе Херсона — 6 метров. Соответственно, люди должны вспомнить, на какой высоте они живут над уровнем Днепра. Для ориентира: один жилой этаж — 3 метра. То есть 2 этажа и выше от уровня Днепра это будет примерно безопасное расстояние", — рассказал Игорь Пилипенко.

Зачем россияне взорвали дамбу, и какие это повлечет за собой

Подрыв Каховской ГЭС со всеми его последствиями не имеет военного смысла — по крайней мере, он здесь не на первом плане. Журналист и блогер Вадим Денисенко уверен, что это элемент информационной войны.

1. Главная причина подрыва ГЭС не военная, а информационная. Россиянам нужно перебить тему Шебекино и Белгородщины, где они находятся в патовой ситуации. Параллельно они уже начали качать историю, что они будут взрывать другие ГЭС. Взорвать другие ГЭС они даже теоретически не могут, но точно будут об этом говорить и сеять панику у нас.

2. Отдельная паническая линия – запорожская АЭС. Однако из того, что говорят мне энергетики, воды для охлаждения Запорожской АЭС хватит как минимум на месяц. Потому пока точно паниковать не нужно. Но, к сожалению, мы должны понимать: россияне начнут шантажировать мир Запорожской АЭС. Это их единственный козырь по поднятию ставок.

3. Подрыв ГЭС, к сожалению, несколько усложняет возможности контрнаступления в Херсонской области. Точнее, это оттягивает во времени это контрнаступление.

4. Те, кто сейчас говорит, что воды в Крыму не будет, ошибаются. Водохранилища там полны и несколько месяцев этот вопрос не будет вообще актуален. В конце концов Крым прожил 8 лет без днепровской воды.

Напомним, что по мнению спикерши Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты поняли, что натворили, поэтому и сами начали экстренно эвакуироваться из опасных районов Херсонщины.