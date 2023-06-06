"Вели огонь из РСЗО "Ольха": росСМИ обвинили ВСУ в подрыве Каховской ГЭС (видео)

По данным ОВА, около 16 тысяч человек оказались в критической зоне подтопления на правом берегу Днепра. Оккупанты же утверждают, что удар по дамбе якобы нанесли Силы обороны, используя реактивные системы залпового огня.

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Из-за подрыва Каховской ГЭС вода продолжает подтапливать местность. Критической отметки искусственно созданный паводок достигнет в 11:00, сказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире национального телемарафона во вторник, 6 июня.

"Вода уже прошла половину пути, а критически высокий уровень ожидается около 11:00", — сказал он.

По его словам, сейчас в Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. В городе пока нет критической ситуации.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона сообщил о том, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне подтопления на правом берегу Днепра.

Подрыв Каховской ГЭС: что утверждает российская сторона

Представители оккупационной администрации продолжают настаивать на том, что удар по дамбе якобы нанесли ВСУ. Российское издание "Известия" утверждает, что по станции велся огонь из РСЗО "Ольха" — частично повреждены конструкции Каховской ГЭС, из-за чего под давлением воды затем разрушились три пролета станции.

Также в Telegram-каналах публикуют видео, на котором запечатлен момент детонации мин возле дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, 6 июня Херсон начало затапливать. Микрорайон Корабел обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщают, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

В связи с ситуацией президент Украины Владимир Заленский экстренно собрал заседание СНБО. Президент подчеркнул, что разрушение дамбы не поможет остановить Украину и безопасность вернет только победа. По словам главы ОП Андрея Ермака, из-за действий врага жители Херсона и Крыма могут остаться без питьевой воды.