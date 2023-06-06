205-я бригада ВС РФ причастна к подрыву Каховской ГЭС, — движение "Атеш"

В организации отмечают, что представители подполья уже получили ориентировку на военнослужащих и командование подразделения армии РФ, пообещав оккупантам "расплату за Каховку".

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К подрыву Каховской ГЭС могут быть причастны российские военные из 1-го батальона 205 мотострелковой бригады РФ. Об этом утром 6 июня сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Расплата за Каховку! Движение "Атеш" узнало информацию, кто подорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады с города Буденновск Ставропольского края", — указано в сообщении организации.

По информации представителей "Атеш", у агентов движения уже есть ориентиры и данные руководства бригады и исполнителей преступления.

Подрыв Каховской ГЭС: подробности

Утром около 06:00 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов. Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации на Каховской гидроэлектростанции.

Сотрудники "Энергоатома" сообщили, что подрыв дамбы в Каховке является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку именно оттуда поступает вода, которая обеспечивает работу станции.

По состоянию на 09:05 утра, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС микрорайон Корабел в Херсоне обесточен, также известно, что вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы. Руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко отметил, что через несколько часов будет прекращено газоснабжение на затопленных участках.