Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский экстренно собирает заседание СНБО (фото)

Президент подчеркнул, что разрушение дамбы не поможет остановить Украину и безопасность вернет только победа. По словам главы ОП Андрея Ермака, из-за действий врага жители Херсона и Крыма могут остаться без питьевой воды.

Related video

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом 6 июня сообщил в соцсетях секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", — написал он.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов и экоцидом.

"Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы", — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что действия российских окупантов несут угрозу для Запорожской атомной электростанции.

"Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня — приоритет. Должны обеспечить наказание", — написал Ермак.

Россияне подорвали Каховскую ГЭС: заявление Владимира Зеленского

Президент прокомментировал разрушение дамбы Каховской ГЭС в соцсетях. По его словам, этот поступок российских захватчиков подтверждает, что их необходимо выгнать "с каждого уголка украинской земли".

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину", — заявил Зеленский.

Лидер заверил, что все службы работают и подтвердил созыв заседания СНБО. Также он призвал распространять только официальные и проверенные данные.

Напомним, 6 июня в Оперативном командовании "Юг" проинформировали о подрыве захватчиками Каховской ГЭС.

Также 6 июня в Херсонской области объявили эвакуацию. Пресс-служба МВД опубликовала инструкции для местных и список населенных пунктов, жителей которых будут вывозить автобусами.