"Пытаются спровоцировать": в ВСУ объяснили причину подрыва Каховской ГЭС (видео)

По мнению спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты поняли, что натворили, поэтому и сами начали экстренно эвакуироваться из опасных районов Херсонщины.

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Российские захватчики пытаются разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину. Об этом 6 июня сообщила во время телемарафона Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Она отметила, что захватчики пытаются заставить таким образом повлиять на позицию нашего государства. Это им не удается сделать, поэтому ими применяются варварские и бесчеловечные методы.

"Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны и Украины", – пояснила Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты поняли, что натворили, поэтому и сами начали экстренно эвакуироваться из опасных районов.

"Не имея сил ждать, откуда пойдет контрнаступление, они пытаются спровоцировать определенную ситуацию", – объяснила Наталья Гуменюк.

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

В Оперативном командовании "Юг" утром 6 июня подтвердили подрыв российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. В пресс-службе не указали масштаб разрушения. Также не указали скорость и объем воды, вероятны районы подтопления.

Впоследствии глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6.45 в Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достанется критического уровня за пять часов.

Также стало известно, что в Херсоне был микрорайон Корабел обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщают, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 17 мая издание The New York Times сообщило, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает вероятность затоплений в регионе. В США подчеркнули, что именно контроль над плотиной и электростанцией очень важен для регулирования уровня воды в водохранилище.