"Намагаються спровокувати": у ЗСУ пояснили причину підриву Каховської ГЕС (відео)

На думку спікерки Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти зрозуміли, що накоїли, тому й самі почали екстрено евакуюватися з небезпечних районів Херсонщини.

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Російські загарбники намагаються розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб так тиснути на Україну. Про це 6 червня повідомила під час телемарафону Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Вона зазначила, що загарбники намагаються змусити так вплинути на позицію нашої держави. Цього їм не вдається зробити, тому вони застосовують варварські та нелюдські методи.

"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на сили оборони та Україну", – пояснила Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти зрозуміли, що накоїли, тому й самі почали екстрено евакуюватися з небезпечних районів.

"Не маючи сил чекати, звідки піде контрнаступ, вони намагаються спровокувати певну ситуацію", — пояснила Наталія Гуменюк.

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

В Оперативному командуванні "Південь" зранку 6 червня підтвердили підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. У пресслужбі не зазначили масштаб руйнування. Також не вказали швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що розпочалась евакуація з потенційно небезпечних районів. О 6:45 у Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що вода дістанеться критичного рівня за п'ять годин.

Також стало відомо, що у Херсоні було мікрорайон Корабел знеструмлено, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення газопостачання. Містяни повідомляють, вода вже дісталась центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 17 травня видання The New York Times повідомило, що рівень води у Каховському водосховищі досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні. У США наголосили, що саме контроль над греблею та електростанцією є дуже важливими для регулювання рівня води у водосховищі.