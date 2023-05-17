Найвищий рівень за 30 років: NYT про загрозу затоплення півдня на Каховській ГЕС через РФ

Через недолугі дії окупантів на початку року рівень був критично низьким, а зараз критично високий. Окупанти неправильно регулюють шлюзи на дамбі.

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Рівень води у Каховському водосховищі досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні. Про це повідомляє The New York Times.

Найбільший рівень води за 30 років демонструє відсутність регулювання на Каховському водосховищі. Дані альтиметрії опублікувала французька компанія Theia. Також у Міністерстві сільського господарства США стверджують, що вони не фіксували такого рівня води з 1992 року, коли вони почали публікувати дані про інші країни. Каховське водосховище знаходиться під контрелем російських окупантів.

Саме контроль за дамбою й розташовану поблизу електростанцію є життєво важливими для регулювання рівня води у водосховищі. У виданні проаналізували дані останніх місяців і дійшли до висновку, що рівень води значно піднявся. Тепер він покриває піщані коси вздовж водосховища. Нині ситуація виглядає так, що вода піднялась вище дамби й це погрожує її знищенням.

Зазначається, що лише кілька місяців тому рівень води був на критично низькому рівні. Українські офіційні особи були занепокоєні, що може бути дефіцит питної води, для сільськогосподарських потреб, і що найнебезпечніше для охолодження Запорізької АЕС. Тоді обміління відбувалося, бо вочевидь окупанти, відкрили затвори на дамі. Зараз до кінця незрозуміло, як рівень води так піднявся.

Колишній метеоролог ВПС США та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Девід Хелмс вважає, що російські війська тримали дамбу занадто закритою під час танення снігу та весняних паводків. Тому зараз є загроза підтоплень.

Нагадаємо, 16 травня Центр журналістських розслідувань заявив, що війська РФ затопили власні позиції через ситуацію на Каховській ГЕС.

Російські військові часто розміщують на Каховській ГЕС військову техніку. У лютому ЗСУ точними ударами уразили танк, захований на території станції.