Самый высокий уровень за 30 лет: NYT об угрозе затопления юга на Каховской ГЭС через РФ

Из-за действий оккупантов в начале года уровень воды был критически низким, а сейчас критически высокий, оккупанты неправильно регулируют шлюзы на дамбе.

Related video

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает вероятность затоплений в регионе. Об этом сообщает The New York Times.

Наибольший уровень воды за 30 лет демонстрирует отсутствие регулирования на Каховском водохранилище. Данные альтиметра были опубликованы французской компанией Theia. Также в Министерстве сельского хозяйства США утверждают, что они не фиксировали такой уровень воды с 1992 года, когда они начали публиковать данные о других странах. Каховское водохранилище находится под контролем российских оккупантов.

Именно контроль за дамбой и расположенной вблизи электростанцию жизненно важны для регулирования уровня воды в водохранилище. В издании проанализировали данные последних месяцев и пришли к выводу, что уровень воды значительно поднялся. Теперь он покрывает песчаные косы вдоль водохранилища. Сейчас ситуация выглядит так, что вода поднялась выше дамбы и это чревато ее уничтожением.

Отмечается, что всего несколько месяцев назад уровень воды был на критически низком уровне. Украинские официальные лица были обеспокоены тем, что может быть дефицит питьевой воды, для сельскохозяйственных нужд и что наиболее опасно, для охлаждения Запорожской АЭС. Тогда обмеление происходило, потому что очевидно оккупанты открыли затворы на даме. Сейчас до конца неясно, как уровень воды настолько поднялся.

Бывший метеоролог ВВС США и Национального управления океанических и атмосферных исследований Дэвид Хелмс считает, что российские войска держали плотину слишком закрытой во время таяния снега и весенних паводков. Поэтому сейчас есть угроза подтопления.

Напомним, 16 мая Центр журналистских расследований заявил, что войска РФ затопили свои позиции из-за ситуации на Каховской ГЭС.

Российские военные часто размещают на Каховской ГЭС военную технику. В феврале ВСУ точными ударами поразили танк, спрятанный на территории станции.