Разрушили шлюзы Каховской ГЭС: войска РФ затопили свои позиции, есть погибший, – СМИ (видео)

Журналисты выяснили, что оккупанты неконтролируемо спускают воду с гидроэлектростанции. Из-за таких действий один захватчик умудрился погибнуть в блиндаже.

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Российские оккупанты открыли шлюзы на Каховской ГЭС и затопили собственные позиции. Об этом сообщил 16 мая Центр журналистских расследований.

Новые кадры сброса воды появились 11 мая, на них видны сильные потоки воды, вытекающие через открытые и частично разрушенные ВС РФ шлюзы гидроэлектростанции. По данным журналистов, было заметно повышение уровня воды в Днепре и подтопленное побережье Новой Каховки.

Данные кадры, как указывают в центре, опровергают заявление коллаборанта Владимира Сальдо о якобы контролируемом спуске воды с Каховской ГЭС.

Пророссийские Telegram-каналы открыто предупреждали об угрозе прорыва плотины ГЭС и показывали фотографии затопления позиций войск России. Один захватчик даже умудрился погибнуть от этого в блиндаже, сказано в материале.

Проживающие в прибрежных населенных пунктах на временно оккупированной части Херсонской области сообщили украинским журналистам, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище упал.

Неконтролируемый выброс воды повлечет разрушение подводной части здания машинного зала Каховской ГЭС и приведет к подтоплению херсонских плавней, указали журналисты.

Напомним, что спецподразделение ГУР Минобороны Украины в конце апреля уничтожило дроном комплекс наблюдения ВС РФ в здании Каховской ГЭС.

Российские военные часто размещают на Каховской ГЭС военную технику. В феврале этого года ВСУ точными ударами поразили танк, который был спрятан на территории станции.