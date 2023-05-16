Разрушили шлюзы Каховской ГЭС: войска РФ затопили свои позиции, есть погибший, – СМИ (видео)
Журналисты выяснили, что оккупанты неконтролируемо спускают воду с гидроэлектростанции. Из-за таких действий один захватчик умудрился погибнуть в блиндаже.
Российские оккупанты открыли шлюзы на Каховской ГЭС и затопили собственные позиции. Об этом сообщил 16 мая Центр журналистских расследований.
Новые кадры сброса воды появились 11 мая, на них видны сильные потоки воды, вытекающие через открытые и частично разрушенные ВС РФ шлюзы гидроэлектростанции. По данным журналистов, было заметно повышение уровня воды в Днепре и подтопленное побережье Новой Каховки.
Данные кадры, как указывают в центре, опровергают заявление коллаборанта Владимира Сальдо о якобы контролируемом спуске воды с Каховской ГЭС.
Пророссийские Telegram-каналы открыто предупреждали об угрозе прорыва плотины ГЭС и показывали фотографии затопления позиций войск России. Один захватчик даже умудрился погибнуть от этого в блиндаже, сказано в материале.
Проживающие в прибрежных населенных пунктах на временно оккупированной части Херсонской области сообщили украинским журналистам, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище упал.
Неконтролируемый выброс воды повлечет разрушение подводной части здания машинного зала Каховской ГЭС и приведет к подтоплению херсонских плавней, указали журналисты.
Напомним, что спецподразделение ГУР Минобороны Украины в конце апреля уничтожило дроном комплекс наблюдения ВС РФ в здании Каховской ГЭС.
Российские военные часто размещают на Каховской ГЭС военную технику. В феврале этого года ВСУ точными ударами поразили танк, который был спрятан на территории станции.