Дрон ГУР взорвал комплекс наблюдения россиян за $100 000 на Каховской ГЭС (видео)

Оператор совершил "снайперский выстрел" FPV-беспилотником, направив его в узкое окно здания судоходного шлюза. Теперь ВС РФ будет сложнее следить за действиями украинских защитников.

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Специальное подразделение Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины "КРИЛА" с помощью дрона уничтожило комплекс наблюдения, который россияне установили в здании Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Пресс-служба показала видеозапись операции в Telegram.

Украинские разведчики с помощью разведывательного квадрокоптера обнаружили российский комплекс наблюдения стоимостью около $100 000 в окне Каховской ГЭС. Они направили туда FPV-дрон, начиненный взрывчаткой, который под управлением оператора преодолел 6 км и влетел прямо в узкий оконный проем, поразив дорогостоящее оборудование "снайперским выстрелом". Как отметили представители "КРИЛ", вскоре подразделение убедилось в уничтожении цели, перехватив переговоры между российскими военными.

Уничтожение комплекса наблюдения очень важно, поскольку с его помощью оккупанты могли следить за действиями ВСУ в Херсонской области. Фокус изучил видео и нашел место, где произошла атака, на онлайн-карте Google — это Каховский судоходный шлюз, который возвышается над мостом двумя зданиями-близнецами. Судя по расположению моста, российский комплекс находился в окне, которое выходит на запад — в сторону правого берега Днепра.

Фото: Скриншот

В марте писали, что батальон ВСУ "Стугна" с помощью дрона уничтожили на Каховской ГЭС комплекс "Муром". По словам военных, оккупанты размещают такие системы вдоль всей линии фронта, препятствуя освобождению временно оккупированных территорий Украины. Уничтожение комплексов наблюдения позволяет "ослепить" и ослабить ВС РФ.

Ранее украинский военнослужащий с псевдонимом Сергей Флэш рассказал, что россияне устанавливают комплексы "Муром" для слежки за ВСУ на высоких зданиях и поднимают над окопами на специальных мачтах. Устройства оснащены оптической камерой и тепловизором, с помощью которых автономно выявляют людей и технику на расстоянии до 10 км.