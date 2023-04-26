Дрон ГУР підірвав комплекс спостереження росіян за $100 000 на Каховській ГЕС (відео)

Оператор здійснив "снайперський постріл" FPV-безпілотником, направивши його у вузьке вікно будівлі судноплавного шлюзу. Тепер ЗС РФ складніше стежитиме за діями українських захисників.

Related video

Спеціальний підрозділ Головного розвідувального управління Міністерства оборони України "КРИЛА" за допомогою дрона знищив комплекс спостереження, який росіяни встановили у будівлі Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. Пресслужба показала відеозапис операції в Telegram.

Українські розвідники за допомогою розвідувального квадрокоптера виявили російський комплекс спостереження вартістю близько 100 000 доларів у вікні Каховської ГЕС. Вони направили туди FPV-дрону, начинену вибухівкою, який під керуванням оператора подолав 6 км і влетів прямо у вузький віконний отвір, вразивши дороге обладнання "снайперським пострілом". Як зазначили представники "КРИЛ", невдовзі підрозділ переконався у знищенні цілі, перехопивши переговори між російськими військовими.

Знищення комплексу спостереження є дуже важливим, оскільки за його допомогою окупанти могли стежити за діями ЗСУ у Херсонській області. Фокус вивчив відео і знайшов місце, де відбулася атака, на онлайн-карті Google — це Каховський судноплавний шлюз, який височить над мостом двома будинками-близнюками. Судячи з розташування мосту, російський комплекс знаходився у вікні, що виходить на захід — у бік правого берега Дніпра.

Фото: Скріншот

У березні писали, що батальйон ЗСУ "Стугна" за допомогою дрона знищили на Каховській ГЕС комплекс "Муром". За словами військових, окупанти розміщують такі системи вздовж усієї лінії фронту, перешкоджаючи звільненню тимчасово окупованих територій України. Знищення комплексів спостереження дозволяє "осліпити" та послабити ЗС РФ.

Раніше український військовослужбовець із псевдонімом Сергій Флеш розповів, що росіяни встановлюють комплекси "Муром" для стеження за ЗСУ на високих будинках і підіймають над окопами на спеціальних щоглах. Пристрої оснащені оптичною камерою та тепловізором, за допомогою яких автономно виявляють людей та техніку на відстані до 10 км.