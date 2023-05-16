Зруйнували шлюзи Каховської ГЕС: війська РФ затопили свої позиції, є загиблий, – ЗМІ (відео)

Журналісти з'ясували, що окупанти неконтрольовано спускають воду з гідроелектростанції. Через такі дії один загарбник загинув у бліндажі.

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Російські окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС та затопили власні позиції. Про це повідомив 16 травня Центр журналістських розслідувань.

Нові кадри скидання води з'явилися 11 травня, на них видно сильні потоки води, що випливають через відкриті та частково зруйновані ЗС РФ шлюзи гідроелектростанції. За даними журналістів, було помітно підвищення рівня води у Дніпрі та підтоплене узбережжя Нової Каховки.

Дані кадри, як зазначають у центрі, спростовують заяву колаборанта Володимира Сальдо про нібито контрольований спуск води з Каховської ГЕС.

Проросійські Telegram-канали відкрито попереджали про загрозу прориву греблі ГЕС та показували фотографії затоплення позицій військ Росії. Один загарбник навіть зміг загинути від цього у бліндажі, сказано у матеріалі.

Ті, хто проживає в прибережних населених пунктах на тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомили українським журналістам, що зараз рівень води в Каховському водосховищі впав.

Неконтрольований викид води спричинить руйнування підводної частини будівлі машинної зали Каховської ГЕС і призведе до підтоплення херсонських плавнів, зазначили журналісти.

Нагадаємо, що спецпідрозділ ГУР Міноборони України наприкінці квітня знищив дроном комплекс спостереження ЗС РФ у будівлі Каховської ГЕС.

Російські військові часто розміщують на Каховській ГЕС військову техніку. У лютому цього року ЗСУ точними ударами вразили танк, захований на території станції.