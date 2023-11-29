"Погода играет против оккупантов": в Крыму упал дрон-камикадзе Shahed-136 (видео)

Беспилотник запустили в сторону южных областей Украины во время шторма, но он рухнул на одной из сухопутных переправ.

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Из-за непогоды на территории оккупированного Крыма упал иранский беспилотник Shahed-136, которым армия России пыталась атаковать украинцев. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, опубликовав видеозапись с места происшествия.

В Крыму разыгрался сильный шторм, с которым, вероятно, дрон-камикадзе не смог справиться. Беспилотник приземлился на берегу моря практически невредимым, где его среди высохшей травы нашел местный житель, снявший аппарат на камеру. По словм мужчины, аппарат упал на пляже возле одной из переправ на оккупированном полуострове.

"Даже непогода нам подыгрывает… против оккупантов. Из-за шторма в оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа "Shahed-131/136", который русские запускали по подконтрольному Украине югу страны. Отправленное зло вернулось к злодеям", — прокомментировали Силы обороны юга Украины.

Судя по размеру, речь идет о Shahed-136, автор ролика акцентировал внимание, что аппарат гораздо крупнее его самого. На эту модель также указывает надпись "Герань-2" на элементе крыла.

В октябре появился подробный отчет украинских специалистов об устройстве и технических характеристиках Shahed-136. Это беспилотник с дельтовидным крылом, жидкотопливным двигателем, корпусом из многослойных композиционных материалов и боеголовкой. Он летит по заданному оператором маршруту, руководствуясь спутниковой навигацией GPS, а если сигнал пропадает — то летит по менее точной инерциальной системе, использующей компасы, гироскопы и другие датчики.

Технические характеристики Shahed-136:

длина — 3,5 м;

размах крыльев — 2,5 м;

максимальная скорость — 185 км/ч;

дальность полета — 2500 км;

вес — 200 кг;

взрывчатка — до 50 кг.

27 ноября спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВС РФ не смогут запускать Shahed из-за погоды. Холод, снег, плохая видимость мешают оккупантам совершать точные атаки, а сильный ветер попросту сдувает дроны. Нелетная погода влияет и на ракеты, хотя и слабее.