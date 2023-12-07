"Сгорел после теплой встречи": ВСУ уничтожили редкую минометную установку россиян (видео)

Украинские военные при помощи дрона поразили комплекс с минометом 2Б9 (2Б9М) "Василек".

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Украинские военные 24 ОМБр уничтожили минометную установку 2К21 при помощи FPV-дрона. Соответствующее видео появилось на странице бригады в Telegram.

Как сообщил украинских блогер Сергей Стерненко, установка является довольно редкой.

"Довольно редкую цель уничтожили вашим дроном воины Рарог 24 бригады. Минометный комплекс 2К21 сгорел после такой меткой и теплой встречи", — написал он.

Украинцы уничтожили редкую минометную установку ВС РФ

Что такое 2К21

Передвижной комплекс, размещенный на транспортной машине типа 2Ф54 на шасси двухосного автомобиля повышенной проходимости "Урал-43206". В комплекс входит советский возимо-буксируемый миномет 2Б9 (2Б9М) "Василек".

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с БПЛА уничтожили танки и позиции ВС РФ. В ГПСУ рассказали, что украинские защитники фиксируют попытки противника продвигаться вперед и начинают работать. Это приводит к колоссальным потерям для ВС РФ.

Также напомним, что под Лиманом ВСУ попали HIMARS по вертолету Ми-8 РФ. Обломки от взрыва ракеты GMLRS прошили российский вертолет стоимостью почти 15 млн долл., свидетельствует видео от бойцов ВСУ. Событие произошло на неуказанном участке под Лиманом.