ЗС РФ без "Солнцепеков": як дрони за $500 винищують найнебезпечнішу зброю росіян (відео)

ТОС "Солнцепек" коштує 15 мільйонів доларів, але один недолік робить їх дуже вразливими перед БПЛА-камікадзе.

Related video

Українські дрони-камікадзе, середня ціна яких становить 500 доларів, зуміли змінити всю бойову обстановку на фронті, знищуючи дорогі й небезпечні російські важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек". Про це йдеться в матеріалі Defense Express, який був опублікований у четвер, 7 грудня.

Як приклад медіа наводить відео, на якому бійці 72-ї окремої механізованої бригади використовували дрон-камікадзе, щоб знищити ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек" російської окупаційної армії. Оператори з підрозділу Shadow виявили ворожу машину за допомогою розвідувального безпілотного літального апарату та передали її координати військам із 72-ї окремої механізованої бригади. Після влучання ударного дрона машина вибухнула, а кадри показують повністю спалений "Солнцепек".

До слова, станом на жовтень 2023 року бійці ЗСУ знищили щонайменше чотири російські системи "Солнцепек". Також варто зазначити, що три з чотирьох "Солнцепеків" були знищені ударними дронами, які можуть легко перетворити цю систему на попіл, особливо якщо вона повністю завантажена боєприпасами.

Defense Express зазначає, що за кадрами відео, на яких знищують ТОС, стоїть надвисока злагодженість і взаємодія підрозділів, коли ворожий "Солнцепек" було завчасно помічено, при цьому одразу кілька дронів стежили за ним. Запорукою успішної ліквідації техніки противника стала також майстерність оператора FPV-дрона, який поцілив не просто в ціль, а в напрямні, що спричинило детонацію всього боєкомплекту, ліквідацію техніки та загибель екіпажу.

"Це відео демонструє, як російська концепція використання системи ТОС-1А була порушена", — йдеться в опублікованому матеріалі.

Медіа також пише про те, чому FPV-дронам вдалося переламати звичний хід війни, ліквідовуючи техніку, яка коштує в десятки разів дорожче за самі БПЛА. У системи ТОС-1А є недолік, пов'язаний з необхідністю вийти на пряму видимість цілі для наведення. Це відкритий маневр, який робить їх уразливими. Однак FPV-дрони можуть вражати цілі без виходу на пряму видимість. Їхнє використання в поєднанні з хорошою майстерністю операторів дає змогу ефективно знищувати "Солнцепеки".

Зазначимо, що "Солнцепек" — це російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель і споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили супротивника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається шляхом впливу на ціль високої температури, осколків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється під час масованого застосування некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапалювальному спорядженнях. Дальність ураження досягає 6 кілометрів.

Нагадаємо, 7 грудня ми писали про те, що воїни 72-ї ОМБр та 74-ї ОРБ знищили "Солнцепек" ЗС РФ. Противник намагався заховати озброєння поруч із посадкою, однак завдяки об'єднаним зусиллям українських захисників окупанти зазнали втрат.

А наприкінці листопада стало відомо про те, що ударний дрон "Пегас" підірвав російську ТОС "Солнцепек". Вогнеметну систему російські окупанти поставили поблизу зруйнованих будівель. Останні не стали перепоною для дрона-камікадзе, який під керівництвом оператора БПЛА успішно підлетів до наміченої цілі та підірвав військову техніку противника.