"Ви надзвичайні": світові зірки звернулись до українців у другу річницю вторгнення (відео)

У зверненні знялися понад 15 світових знаменитостей. Вони виразили підтримку Україні та зазначили, що цей рік може стати "вирішальним".

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Світові зірки записали спільне звернення до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Відео опублікували у соцмережах проєкту UNITED24.

"Сьогодні минає два роки, відколи Росія незаконно вдерлась в Україну. Минуло два роки: стільки загиблих, стільки масових вбивств, стільки міст зрівняли з землею. Це був приголомшливий акт, і він продовжує шокувати кожного дня", — заявили знаменитості.

Вони підкреслили, що стійкість українців нині надихає так само як і два роки тому.

"Україна захищає не лише себе, але і Європу та Захід загалом. Якщо воєнний злочинець (Володимир, — ред.) Путін досягне успіху у своєму незаконному й аморальному вторгненні в Україну, жодна країна не буде в безпеці", — зазначили зірки.

Вони пояснили, що 2024 рік може стати "вирішальним", і кожен внесок у це — важливий.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Будьте сильними, ми завжди поруч", — заявили зірки.

Вони наголосили, що українці — не самотні й мають пам’ятати, що любов та мир з часом переможуть темряву та ненависть.

"Ми підтримуємо Україну. Ми бачимо, що ваша боротьба — це боротьба за свободу в усьому світі. Ми завжди думаємо про вас. Не здавайтеся, ви надзвичайні люди", — додали знаменитості.

У відео можна побачити:

американського кіноактора, режисера та продюсера Роберта де Ніро;

учасників американського попрок-гурту Imagine Dragons;

ірландського рок-музиканта та вокаліста гурту U2 Боно;

французьку акторку та співачку Катрін Денев;

американського актора Марка Гемілла;

канадську акторку та режисерку Кетрін Винник;

британського коміка та письменника Стівена Фрая;

американського кантрі-співака Бреда Пейслі;

британську кіноакторку та сценаристку Емму Томпсон;

американського актора Джареда Падалекі;

британського кіноактора Марка Стронга;

американського актора Вігго Мортенсена;

французького актора, режисера та коміка П’єра Рішара;

американського актора та режисера Мішу Коллінза;

британського біохіміка та лауреата Нобелівської премії Пола Нерса;

американського актора, продюсера та режисера Кевіна Бейкона;

інших.

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