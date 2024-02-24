Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ. "Ніхто не вірив, що ми вистоїмо", — Головком ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українців.

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У своєму зверненні Головком ЗСУ Олександр Сирський згадав про головні досягнення України в боротьбі з російською агресією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Його звернення до українців, присвячене другій річниці великої війни, було опубліковано в офіційному Telegram-каналі Сирського.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що найголовніше зараз, це те, що ми потребуємо єдності, адже перемога якраз у єдності і вона неодмінно настане, адже світло завжди перемагає темряву. За словами Сирського, він вірить, що найближчим часом Україна дасть асиметричну відповідь російському окупанту, і в повітрі та палаючих російських літаків стане ще більше.

Сирський висловив слова подяки захисникам і захисницям України, які відбивають російські атаки і знищують ворога. Також слова подяки адресовані медикам, рятувальникам, волонтерам, а також закордонним партнерам, які допомагають Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українців Фото: ВСУ

"Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина — це насамперед збереження життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, утім, найцінніше, що в нас є — життя українського воїна", — написав Сирський.

Також Головком ЗСУ написав, що ми "схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше — своє життя за Україну".

"Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!", — додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що минуло два роки з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, які перетворили 10-річну війну на наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової війни.

Сирський написав, що коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, то "ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо". Ніхто, крім Сил оборони України, які вступили в бій із ворогом, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися до Сил територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які почали підтримувати свою армію.

"Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів із передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція і звільнення Херсона", — згадав Сирський.

Також Головком ЗСУ зазначив, що, на жаль, через об'єктивні обставини не принесла бажаного результату спроба українського контрнаступу.

"Ми продовжуємо битися з ворогом уздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою", — написав Сирський.

Нагадуємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит військових і Давид Арахамія розповів про перші результати. За словами глави фракції "Слуга народу", під час аудиту вже виявлено тисячі людей, які прикомандировані до Генштабу і жодного разу не були на фронті.