Сирський проводить аудит військових: Арахамія розповів про перші результати (відео)

За словами глави фракції "Слуга народу", під час аудиту вже виявлено тисячі людей, які прикомандировані до Генштабу і жодного разу не були на фронті.

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Під час аудиту Сил оборони України, який проводить головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, уже виявлено тисячі військовослужбовців, які за два роки повномасштабної війни жодного разу не побували на фронті. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на YouTube каналі Наталії Мосейчук.

Арахамія повідомив, що Сирський зараз проводить аудит військових, оскільки надходили повідомлення про те, що є бригади і підрозділи, які два роки на війні без ротації, тоді як деякі підрозділи жодного разу не були на фронті.

Політик зазначив, що не може розкрити подробиць, однак, за його даними, тисячі людей готуються замінити військових на фронті і вже отримали відповідний наказ.

"Уже знайдено 8000 людей, які просто прикомандировані до Генштабу і не воювали", — сказав Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" також підкреслив, що після завершення аудиту цифра буде набагато вищою.

Арахамія про аудит Сил оборони

Нагадаємо, 31 січня радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що новий закон про мобілізацію дасть змогу справедливіше "підійти до всіх верств населення", адже в ньому чітко описано, як має відбуватися підготовка в тій чи іншій військовій частині, як має відбуватися ротація, соцпідтримка і джерела фінансування.

Раніше, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський відповів на три петиції, які стосуються демобілізації, ротації та звільнення зі служби строковиків. Усі три звернення українців було направлено до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.