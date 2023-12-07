Ротація та демобілізація військових: Зеленський відповів на звернення українців

Три петиції, на які дав відповідь президент, стосуються служби в українській армії. Автори звернень просять вирішити питання щодо заміни особового складу, дати можливість відновитися військовим та вирішити питання із строковиками, які відслужили встановлені терміни.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на три петиції, які стосуються демобілізації, ротації та звільнення зі служби строковиків. Усі три звернення українців, які набрали необхідну кількість голосів, були направлені до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для їх опрацювання. Відповідні повідомлення опубліковані на сайті Офісу Президента.

Демобілізація військових

Зареєструвала петицію Смішко Марина Володимирівна 24 серпня. У ній авторка просить провести демобілізацію за бажанням військовослужбовців після 18 місяців служби. Вона пише, що військові перебувають на фронті вже понад рік, а невизначеність термінів служби негативно впливає на них.

"Захисникам потрібен відпочинок для відновлення сил. Вони, як і фізично, так і морально – виснажені, і з кожним днем їм стає важче", — йдеться у петиції.

У відповідь на звернення президент зазначив, що для відновлення та відпочинку військовослужбовців до законодавства були внесені зміни, які дозволили військовим під час дії воєнного стану отримувати частину щорічної основної відпустки та відпустки за сімейними обставинами і з поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Окрім того, у відповіді повідомляється, що проводиться ротація та переведення бійців у більш безпечній місцевості для відновлення. Попри це ця петиція була направлена до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для опрацювання.

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Запровадження системної ротації

Також українці просять запровадити системну ротацію, яка матиме чітку тривалість, частоту та регулярність. Таку петицію 8 серпня зареєструвала Каргапольцева Наталія Вікторівна.

Авторка пише, що наразі військових відводять з місць бойових дій на полігони, або ж переміщають на іншу точку для виконання завдання. Зазначається, що така заміна особового складу відбувається на розсуд командування та не дозволяє військовим відновитися.

Так, жінка пропонує змінювати особовий склад кожних 1,5-3 місяці. Зокрема, бійців вона просить виводити у глибокий тил, де вони перебуватимуть та відновлюватимуться від 30-ти днів.

На цю петицію Володимир Зеленський відповів, що питання щодо нормованого врегулювання ротації військових потребує комплексного опрацювання. Для опрацювання питання, яке автор підіймає у цій петиції, президент звернувся до Дениса Шмигаля.

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Звільнення військовослужбовців строкової служби

Третя петиція, на яку відповів Зеленський, стосується звільнення зі служби строковиків, які відслужили встановлені терміни. Зареєстрували петицію 7 вересня, її автором є Авулін Денис Віталійович.

Автор звернення зазначає, що військовослужбовці строкової служби з перших днів повномасштабного вторгнення брали участь у бойових діях проти російської армії. Втім через декілька місяців їх відправили частини "задля замітання плацу та задоволення потреб командирів".

У документі йдеться, що строковики не мають відпусток, звільнень, пільг та з недостатнім доступом до медицини.

У відповідь на звернення Володимир Зеленський зазначив, що строковики, зокрема, забезпечують діяльність та охороняють військові частини і підрозділи, однак вони не беруть безпосередню участь у бойових діях.

Попри це, військовослужбовці строкової служби можуть за власним бажанням підписати контракт, або ж бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації.

Також у відповіді повідомляється, що у червні цього року до законодавства були внесені зміни, які передбачають надання строковикам відпустки тривалістю 30 днів. Окрім того, таким військовослужбовцям передбачена щомісячна винагорода у розмірі 6000 гривень за особливості проходження служби під час дії воєнного стану.

Також президент звернувся до прем’єр-міністра для опрацювання порушених у цій петиції питань.

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Нагадаємо, 5 грудня представник президента у ВР Федір Веніславський заявив, що Рада розглядає можливість демобілізації після 36 місяців служби. Також обговорюється питання, щодо можливості звільнення в запас строковиків під час дії воєнного стану.

Також наприкінці листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що військовослужбовці строкової служби, які відслужили встановлені терміни, будуть демобілізовані.