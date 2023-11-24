Строковики, чий термін служби закінчився, будуть демобілізовані, — Данілов

За словами секретаря РНБО Олексія Данілов, строковики, термін служби яких закінчився, можуть залишится у лавах ЗСУ, підписавши контракт.

Related video

У п’ятницю, 24 листопада, на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі "Українському радіо".

Він зазначив, що насамперед на Ставці йшлося про справедливе залучення до українського війська тих людей, які необхідні ЗСУ.

"Щодо мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх", — зазначив секретар РНБО.

При цьому секретар РНБО наголосив, що чекає на таких військовослужбовців після закінчення терміни служби. За його словами, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися в лавах ЗСУ, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

"Це справедливо", — підсумував Данілов.

Важливо

Мобілізація та ротація: Зеленський провів "складне" засідання ставки

Нагадаємо, в інтерв'ю від 20 листопада Володимир Зеленський сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни. На думку глави держави, Україна не вистоїть без підтримки західних партнерів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна має повне право усунути президента РФ Володимира Путіна, оскільки захищається від збройної агресії. Український лідер вважає, що Кремль не готовий зараз завершувати повномасштабну війну.