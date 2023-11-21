"Ми хочемо справедливості": Україна має право ліквідувати Путіна, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, Київ не зацікавлений у мирі за будь-яку ціну і вважає, що Кремль не готовий зараз завершувати повномасштабну війну.

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Україна має повне право усунути президента РФ Володимира Путіна, оскільки захищається від збройної агресії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun від 20 листопада.

Відповідаючи на запитання про те, чи скористаються в Києві можливістю усунути російського лідера, український президент заявив, що Україна має повне право захищати свою землю.

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"Ми не віримо, що Путін чи Росія хочуть покласти край війні. Вони хочуть нас убити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну", — сказав Зеленський.

Президент також зізнався, що сам пережив низку замахів на своє життя. Він зазначив, що не пам'ятає точної кількості спроб, проте мова може йти про щонайменше 5-6 інцидентів. За словами українського лідера, найбільше запам'ятався перший раз.

"Це було найцікавіше, коли це було вперше. А далі це як COVID — спочатку люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, а потім просто розвідка каже тобі деталі, що була ще одна група, яка прибула до України і намагалася це зробити", — згадує Зеленський.

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Нагадаємо, у розмові з журналістом Володимир Зеленський згадав про те, що в Кремлі досі дуже хочуть змістити його з посади президента. За його словами, для цього росіяни готові використовувати будь-які методи.

Під час інтерв'ю український лідер також заявив, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, а Україна не вистоїть без підтримки Заходу. Він запевнив, що наступними жертвами Росії після поразки України були б країни-члени НАТО.