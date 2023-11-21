"Вони знищать нас": без допомоги Заходу Україна програє у війні, — Зеленський (відео)

Президент назвав дві країни, які можуть зупинити наступ російських військ. З його слів, після поразки України ЗС РФ вирушать воювати з НАТО.

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Світ — на порозі Третьої світової війни, і Україна не вистоїть без підтримки Заходу. Про це в інтерв’ю виданню The Sun, опублікованому 20 листопада, заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна сьогодні знаходиться в центрі цих глобальних ризиків цієї Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що Росія продовжить наступати, поки Сполучені Штати та Китай разом не скажуть їм дуже серйозно піти з нашої території", — сказав він.

Президент зазначив, що війна в Ізраїлі відвернула увагу світу від України, і це "не допомагає" у протистоянні з РФ.

Зеленський подякував союзникам за допомогу, але підкреслив, що її недостатньо. Він пояснив, що для захисту мирних жителів та просування Сил оборони на передовій потрібно більше систем ППО. Окрім того, зі слів лідера, без підтримки Заходу Україна не зможе перемогти.

"Якщо західні країни не нададуть нам цю підтримку, це їхнє рішення. Наших військових і фінансових ресурсів не вистачить, щоб залишатися і захищати Україну", — заявив він.

Президент завірив, що наступними жертвами Росії після поразки України були б країни-члени НАТО.

"Якщо вони вб'ють нас, якщо вони знищать нас, вони дуже швидко окупують країни НАТО, і після цього ви перемістите своїх солдатів. Якщо ви не спрямуєте своїх солдатів воювати за НАТО проти Росії, НАТО не буде", — описав Зеленський.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський розповів про ворожий план "Майдан 3". Його ціль — змістити владу в Україні.

Окрім того, Зеленський поділився, що його намагалися вбити щонайменше 5–6 разів. Зі слів лідера, перший замах спричинив паніку в його оточенні, але пізніше відбулася адаптація.