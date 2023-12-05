Рада розглядає можливість демобілізації після 36 місяців служби, — Веніславський

За словами представника президента у ВР, ті, хто захищає країну з перших днів повномасштабної війни, мають розуміти орієнтири термінів служби.

Related video

У комітеті Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють можливість демобілізації українських військових після 36 місяців служби. Про це заявив представник президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу в медіацентрі Ukraine.

За його словами, ті, хто захищає країну з перших днів повномасштабної війни, мають розуміти орієнтири термінів служби.

"Ми це питання обговорюємо. Пропонується протягом 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації", — сказав він, зазначивши, що є також й інші пропозиції.

Крім того, Веніславський заявив, що теперішнє законодавство України не передбачає можливості звільнення в запас військовослужбовців строкової служби під час воєнного стану. Однак це питання також обговорюється, але поки що жодних конкретних рішень немає.

Федір Веніславський про демобілізацію (дивитися з 12 хвилини)

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, чому ТЦК можуть перевіряти документи громадян. Під час воєнного стану представники поліції, СБУ, прокуратури та ЗСУ мають право перевіряти документи у громадян. Представники ТЦК і СП належать до Сил оборони, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.