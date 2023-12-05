Мобілізація в Україні: чи можна отримати відстрочку, якщо дружина має ІІ групу інвалідності

Перед проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов'язані повинні подати заяву про відстрочку від мобілізації та надати необхідні документи, розповів адвокат.

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до 14 лютого 2024 року. У цей час вручити повістки можуть усім військовозобов'язаним громадянам, яких ВЛК визнала придатними до служби, та які не мають відстрочки від призову. Видання "Факти" розповіло, чи можуть призвати чоловіка, якщо його дружина є особою з інвалідністю ІІ групи.

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що до ухвалення закону №9342, який скоротив перелік осіб, що можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, військовозобов'язаний чоловік, у якого дружина є особою з інвалідністю ІІ групи, мав підстави для відстрочки від мобілізації.

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Попри новий закон, такі громадяни все одно мають право на відстрочку, оскільки ще є сімейний кодекс, який не скасовував таке право. Зокрема, це стосується військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка), одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, проте якщо немає інших працездатних родичів, які можуть утримати їх.

Призовники перед проходженням ВЛК повинні подати заяву про відстрочку від мобілізації та надати свідоцтво про шлюб і посвідчення дружини про інвалідність, додав адвокат.

Нагадаємо, перший заступник міського голови Олександр Власюк розповів, що представники ТЦК та СП не мають права заходити до помешкань громадян. Проте виключенням можуть бути три випадки — коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або коли є рішення суду, яке дає змогу зайти до житла.

Раніше повідомлялося, що в грудні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Це ж поки що стосується студентів віком від 30 років, які отримують другу вищу освіту.