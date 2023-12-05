Мобилизация в Украине: можно ли получить отсрочку, если жена имеет II группу инвалидности

Перед прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанные должны подать заявление об отсрочке от мобилизации и предоставить необходимые документы, рассказал адвокат.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля 2024 года. В это время вручить повестки могут всем военнообязанным гражданам, которых ВВК признала годными к службе, и которые не имеют отсрочки от призыва. Издание "Факты" рассказало, могут ли призвать мужчину, если его жена является лицом с инвалидностью II группы.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что до принятия закона №9342, который сократил перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу, военнообязанный муж, у которого жена является лицом с инвалидностью II группы, имел основания для отсрочки от мобилизации.

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Несмотря на новый закон, такие граждане все равно имеют право на отсрочку, поскольку еще есть семейный кодекс, который не отменял такое право. В частности, это касается военнообязанных, которые имеют жену (мужа), одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы, однако если нет других трудоспособных родственников, которые могут содержать их.

Призывники перед прохождением ВВК должны подать заявление об отсрочке от мобилизации и предоставить свидетельство о браке и удостоверение жены об инвалидности, добавил адвокат.

Напомним, первый заместитель городского головы Александр Власюк рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют права заходить в помещения граждан. Однако исключением могут быть три случая — когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или когда есть решение суда, которое позволяет зайти в жилище.

Ранее сообщалось, что в декабре некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это же пока что касается студентов в возрасте от 30 лет, которые получают второе высшее образование.