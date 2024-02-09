З 1 млн осіб воює до 300 тисяч: Сирський може провести аудит військових, — Подоляк (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен провести аудит військовослужбовців та сказати, яка ще додаткова кількість чоловіків потрібна в армії, розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні мобілізація повинна проводитися постійно. З його слів, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен провести аудит військових. Про це він повідомив в ефірі телемарафону 9 лютого.

Подоляк зауважив, що наразі всі питання щодо комплектації ЗСУ, мобілізації, ротації й демобілізації пов'язані з головнокомандувачем. Він розповів, що Генштаб може забезпечити чітке пояснення щодо ТЦК та потреб армії.

"Треба чітко розуміти, хто і як буде проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці по лінії фронту", — наголосив радник голови ОП.

За його словами, мобілізація — це питання не одномоментного, а поступового доукомплектування, оскільки в місяць повинна забезпечуватися певна кількість людей, з яких частина піде на навчання і ротації.

Михайло Подоляк зазначив, що сьогодні не розглядається мобілізація конкретно 500 тисяч осіб. Крім цього, він нагадав, що президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 8 лютого заявив, що наразі в ЗСУ перебувають майже мільйон осіб, проте з них лише 200-300 людей були залучені до бойових дій.

"Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто, як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна, — ред.)", — додав він.

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Нагадаємо, 9 лютого Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК та СП. У результаті військкомати зможуть у будь-який час доби розглядати справи про адміністративні правопорушення, організовувати медогляди та психобстеження і вести персональний облік.

Раніше голова комітету із закордонних справ сейму Польщі Павел Коваль заявив, що мобілізація — це відповідальність українського уряду, і її не можна перекладати на інших. З його слів, Польща не шукатиме чоловіків і не відправлятиме їх в Україну.