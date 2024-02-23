Сырский проводит аудит военных: Арахамия рассказал о первых результатах (видео)

По словам главы фракции "Слуга народа", в ходе аудита уже выявлено тысячи людей, которые прикомандированы к Генштабу и ни разу не были на фронте.

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В ходе аудита Сил обороны Украины, который проводит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, уже обнаружено тысячи военнослужащих, за два года полномасштабной войны ни разу не побывавших на фронте. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на YouTube канале Наталии Мосейчук.

Арахамия сообщил, что Сырский сейчас проводит аудит военных, так как поступали сообщения о том, что есть бригады и подразделения, который два года на войне без ротации, в то время как некоторые подразделения ни разу не были на фронте.

Политик отметил, что не может раскрыть подробности, однако, по его данным, тысячи людей готовятся заменить военных на фронте и уже получили соответствующий приказ.

"Уже найдено 8000 людей, которые просто прикомандированы к Генштабу и не воевали", — сказал Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также подчеркнул, что по завершению аудита цифра будет намного выше.

Арахамия об аудите Сил обороны

Напомним, 31 января советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что новый закон о мобилизации позволит справедливее "подойти ко всем слоям населения", так как нем четко описано, как должна проходить подготовка в той или иной воинской части, как должна проходить ротация, соцподдержка и источники финансирования.

Ранее, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ответил на три петиции, которые касаются демобилизации, ротации и увольнения со службы срочников. Все три обращения украинцев были направлены к премьер-министру Денису Шмыгалю.