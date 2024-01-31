Мобилизация в Украине: новый закон предлагает более справедливый подход, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, в тексте закона четко описано, как должна проходить подготовка в воинских частях, ротация, соцподдержка и источники финансирования. Поскольку война представляется затяжной.

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Появление новой законодательной инициативы, регламентирующей мобилизацию в Украине — прежде всего вопрос справедливости. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала "Ми Україна".

"Это вопрос демобилизации, доукомплектации, ротации, тренингов и, соответственно, справедливой нагрузки войны на всех: кто-то работает, кто-то воюет", — заявил Подоляк, добавив, что мобилизационные процессы продолжаются и сегодня, поскольку действует старый закон о мобилизации, "фиксирующий необходимые параметры".

Мобилизация будет более справедливой

Михаил Подоляк — о мобилизации (с 00:20)

По словам представителя ОП, новый закон позволит справедливее "подойти ко всем слоям населения". В нем четко описано, как должна проходить подготовка в той или иной воинской части, как должна проходить ротация, соцподдержка и источники финансирования, так как война представляется затяжной.

Напомним, что, по данным The Washington Post, Залужный предупредил Зеленского, что в РФ планируют мобилизовать еще 400 тыс. человек.

Также сообщалось, что, если новый законопроект о мобилизации утвердят, мужчинам за рубежом понадобится встать на воинский учет. По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, западные партнеры могут в этом посодействовать Украине.