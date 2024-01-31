"С точки зрения законности вопросов нет": Украина ведет переговоры по мужчинам за рубежом

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации мужчины за рубежом должны стать на воинский учет. У западных партнеров есть ощущение необходимости содействия Украине в этом процессе, рассказал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами относительно военнообязанных граждан, находящихся за рубежом. Об этом он сообщил в эфире "24 Канала".

Новый законопроект о мобилизации обязывает военнообязанных украинцев за рубежом стать на воинский учет. Юрчишин отметил, что у партнеров есть ощущение необходимости содействия Украине в этом процессе. По его словам, вероятно, придется наблюдать за перемещением военнообязанным граждан подальше, например, из Польши в Испанию.

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"В любом случае сейчас ведется коммуникация с нашими международными партнерами. То, что государство защищают те, кто остался, а не те, которые нашли механизмы где-то легальные, где-то не очень, чтобы выехать, подрывает логику равенства граждан перед законом", — сказал Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что любые решения о привлечении к ответственности, ограничении прав принимают не силовые структуры, зато все происходит через суд. Нардеп рассказал, что при условии, когда есть определенная претензия, фиксируют неявку мужа, выдерживают срок, после чего все документы подают в суд.

"И уже следующие шаги происходит только по решению суда. Поэтому здесь с точки зрения законности этого процесса вопросов нет", — добавил Юрчишин.

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Напомним, согласно новому законопроекту военнообязанным украинцам за рубежом для обращения в консульства нужно иметь военно-учетные документы. Однако, есть четыре случая, когда они не нужны.

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